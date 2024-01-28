في بيان مشترك.. النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن تركها لتكتل إيكواس

أعلن اليوم في بيان مشترك أذاعه تلفزيون النيجر الرسمي أن النيجر ومالي وبوركينا تخليها عن عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الفور.

وقال الكولونيل أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر في البيان؛ “بعد 49 عاما ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر الباسلة بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية”.

وأضاف عبد الرحمن “لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن”.

ويشار إلى أن الدول الثلاث خاضعة لحكم مجالس عسكرية.

ويذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتُعرف اختصارا بسيدياو (بالفرنسية: CEDEAO)‏ أو إيكواس (بالإنجليزية: ECOWAS)‏، هي مُنظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي يتكون من خمسة عشر دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا.