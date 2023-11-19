الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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"في غضون أيام".. فرنسا تُقرّر إرسال سفينة طبيّة ثانية إلى غزة

منذ 14 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، أنّ فرنسا سترسل المزيد من الإمدادات الطبية وسفينة طبية ثانية إلى قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان أنّ فرنسا سترسل طائرة تحمل أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الطبية هذا الأسبوع وستساهم أيضًا في إرسال مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتجهز فرنسا حاليًا سفينة ثانية للعمل كمستشفى وهي حاملة الطائرات الهليكوبتر (ديكسمود) التي ستصل إلى مصر في غضون الأيام المقبلة.

وأرسلت فرنسا بالفعل أول حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى المنطقة وتضم نحو 60 سريرا ومنطقتين للعمليات.

وأضاف البيان أن فرنسا سترسل أيضًا طائرات مدنية وعسكرية لإجلاء الأطفال المصابين والمرضى من قطاع غزة.

ونقلت طائرات فرنسية 54 طنًا من المساعدات لغزة عبر مصر في وقت سابق من الشهر الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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