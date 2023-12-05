الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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قائد الجيش الإسرائيلي: قواتنا تطوق خان يونس والحرب في مرحلة جديدة

منذ ساعة واحدة
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تطوق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة بعد توقف دام سبعة أيام للسماح بعودة بعض الرهائن.

وقال هاليفي “بعد مرور ستين يوما على بدء الحرب، تطوق قواتنا الآن منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة”.

وأضاف “قمنا بتأمين العديد من معاقل حماس في شمال قطاع غزة، والآن نستهدف معاقلها في الجنوب”.

وفي وقت سابق قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العملية البرية في غزة.

وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الجنرال يارون فينكلمان “إننا اليوم في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية”.

    المصدر :
  • رويترز

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