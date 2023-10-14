قائد القوات البرية الأوكرانية: القتال في الشمال الشرقي "تفاقم بشدة"

أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم السبت، أن القتال بطول الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية “تفاقم بشدة” في الأيام القليلة الماضية.

وذكر أولكسندر سيرسكي، الذي كان يزور القوات الأوكرانية في المنطقة، أن القوات الروسية أعادت تنظيم صفوفها بعد أن تكبدت خسائر وتهاجم في أنحاء قرية ماكييفكا وفي اتجاه مدينة كوبيانسك.

وتابع في تعليقات منشورة على منصة عسكرية رسمية “الهدف الرئيسي للعدو هو دحر تجمع لقواتنا وتطويق كوبيانسك والوصول إلى نهر أوسكيل”.

وأضاف سيرسكي أن القوات الروسية تشن “عشرات” الهجمات يوميا، لكن القوات الأوكرانية مستعدة وثابتة في مواقعها.

ويأتي التطور أيضا بينما شنت القوات الروسية هجمات عنيفة على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية والواقعة في جزء مختلف من الجبهة الشرقية فيما قال عنه مسؤولون روس وغربيون إنه بمثابة هجوم جديد.

وحقق الهجوم الأوكراني المضاد المستمر منذ أربعة أشهر بعض النجاح في الشرق، بالقرب من باخموت، وفي الجنوب حيث تأمل كييف بلوغ بحر آزوف، لكن المكاسب في تزايد.