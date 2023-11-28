الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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قادت عمليات سريّة ضدّ روسيا.. زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية تتعرّض للتسمّم

منذ 6 دقائق
رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف وزوجته ماريانا (رويترز)

رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف وزوجته ماريانا (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية عدة اليوم الثلاثاء نقلًا عن مصادر مخابراتية لم تسمها أنّ زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة.

وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا.

وبات بودانوف شخصية مشهورة في أوكرانيا، حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا. وفي وسائل الإعلام الروسية هو شخصية مكروهة.

وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى منذ أن بدأت موسكو غزوها للبلاد في فبراير/ شباط من العام الماضي.

ولم ترد المخابرات العسكرية الأوكرانية وأجهزة الأمن الداخلي على طلبات للتعليق.

ولم تشر التقارير إلى أي تكهنات بشأن هوية المسؤول عن التسمم أو توضح متى حدث ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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