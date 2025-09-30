الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاض أمريكي يحكم بعدم قانونية جهود ترامب لترحيل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في الجامعات

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أصدر قاض أمريكي حكما، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأمريكي من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.

وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.

ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية. وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية. وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وسيم الأسد خلال التحقيق معه، 30 سبتمبر 2025
بعد تحريك الدعوى الجنائية ضده.. السلطات السورية تبدأ استجواب "وسيم الأسد"
جورجا ميلوني
رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى التوقف فوراً
عناصر من جماعة الحوثي
جماعة الحوثي تتوعد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
رئيس الحكومة نواف سلام
الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة