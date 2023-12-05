قبرص تبذل جهودًا دبلوماسية مكوكية لإيصال المساعدات إلى غزة

زار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مصر والأردن في رحلة دبلوماسية مكوكية اليوم الثلاثاء، لبحث إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتقود الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حملة لإنشاء ممر مساعدات من مدينة لارنكا الساحلية مباشرة إلى غزة التي يقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهرين.

وفي زيارتين قصيرتين إلى مصر والأردن، التقى خريستودوليدس مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وناقش معهما كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وجاء في بيان للرئاسة القبرصية أن “الرئيس.. أشار إلى جوانب محددة من مبادرة إنشاء ممر بحري لتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان العزل في غزة”، في إشارة إلى اجتماع خريستودوليدس مع السيسي.

وأضاف مسؤول قبرصي أن “الأردن ومصر يدركان القيمة المضافة للممر”.

كما زار خريستودوليدس قطر الأسبوع الماضي.

وتهدف الخطة القبرصية إلى توسيع القدرة على تقديم الإغاثة الإنسانية مباشرة إلى قطاع غزة بما يتجاوز عمليات توصيل المساعدات المحدودة التي تجري عبر معبر رفح بين مصر والأراضي الفلسطينية.

وعرضت بريطانيا بالفعل على السفن القبرصية إدخال المساعدات إلى غزة، وأرسلت الأسبوع الماضي 80 طنا من المساعدات المخزنة الآن في الجزيرة إلى حين إنشاء الممر.

وفي الأردن، ناقش خريستودوليدس المبادرة مطولًا مع الملك عبد الله، الذي أعرب علنًا ​​عن دعمه لها، بحسب الرئاسة القبرصية. وقالت الرئاسة القبرصية “اتفقا على البقاء على اتصال مستمر لتعزيز هذه المبادرة وكذلك بشأن الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتشجيع إيجاد أفق سياسي على أساس حل الدولتين”.