قبرص ترسل 1200 طن مساعدات لغزة عبر ميناء أسدود

أشخاص يركبون عربة بينما يتجمع فلسطينيون يسعون للحصول على مساعدات بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في رفح جنوب قطاع غزة، 27 مايو/أيار 2025. رويترز

قالت وزارة الخارجية القبرصية اليوم الثلاثاء إن قبرص أرسلت مساعدات إنسانية تزن 1200 طن إلى غزة عن طريق البحر عبر ميناء أسدود في إسرائيل.

وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الشحنة التي تم فحصها مسبقا دون إجراء فحوصات أمنية إضافية عند وصولها إلى أسدود على أن تكون مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإنسانية الدولية هي المتعهد والموزع.

وقالت الوزارة “العملية برمتها تتم تحت رعاية آلية التسليم التابعة للأمم المتحدة”.

دمر الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من عامين قطاع غزة واستشهد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية هناك.

وتسببت الحملة البرية والجوية في أزمة جوع مع مواجهة المساعدات تأخيرا طويلا. وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 200 من السكان توفوا بسبب سوء التغذية أو الجوع.

ساهمت قبرص ومالطا بالجزء الأكبر من المساعدات، وهناك مساهمات من منظمات من الولايات المتحدة وإيطاليا ومنظمة فرسان مالطا والكويت. وقالت قبرص إن مساهمة الإمارات في العملية كانت عنصرا أساسيا.

واستُخدمت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط لنقل المساعدات إلى غزة في الماضي. وقالت وزارة الخارجية إن المرافق الموجودة في الجزيرة لا تزال تحت تصرف المجتمع الدولي باعتبارها قناة إنسانية إضافية.