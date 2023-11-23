قبل ساعات من الهدنة الإنسانية.. جيش الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي

فيما يترقّب العالم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مع اقتراب سريان أول هدنة إنسانية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، قصف جيش الاحتلال مساء اليوم الخميس، أبواب ومحيط المستشفى الإندونيسي وقطع الكهرباء عنها، وفق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

أما في جنوب القطاع، فزعم جيش الاحتلال مساء اليوم، أنه قتل “قائد القوة البحرية لحركة حماس” في غارة جوية على خان يونس.

وقال في بيان إنّ “القائد العسكري في حماس هو عمار أبو جلالة، وكان ناشطًا كبيرًا في القوة البحرية للحركة وشارك في توجيه العديد من الهجمات البحرية”.

كما أضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن “مقتل ناشط آخر في القوة البحرية لحماس”.

يشار إلى أن الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” التي تم التوصل إليها الأربعاء، بوساطة قطرية مصرية أميركية، لإطلاق سراح أسرى في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس إن “الهدنة الإنسانية ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة (05.00 بتوقيت غرينتش) وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء (14.00 بتوقيت غرينتش) الجمعة”.

وأشار الأنصاري إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13 هم نساء وأطفال.

“50 على مدى 4 أيام“

كما أضاف أنه “من الواضح أن كل يوم سيضم عدداً من المدنيين المفرج عنهم كما تم الاتفاق عليه ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام”.

كذلك أردف أن “هذه الأربعة أيام سيتم من خلالها جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية أن يكون هناك أعداد أكبر من الرهائن يتم الإفراج عنهم وبالتالي تمديد هذه الهدنة”.

“فحص تفاصيل القائمة“

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أن “الهدنة تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 صباح الجمعة”، لافتة إلى أنها “تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية” من الجانبين.

وقالت إنه سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً وبالمقابل يفرج عن 150 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال.

من جهته، أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بأنه “تم استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين”.