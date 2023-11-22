قبل ساعات من الهدنة.. الاحتلال يقصف غزة ويُهدّد باقتحام المستشفى الإندونيسي

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ47، وعلى وقع الإعلان عن التوصل إلى هدنة إنسانية تبدأ خلال الساعات المقبلة، بوساطة قطرية مصرية، جدد جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة صباح اليوم.

فقد أفادت “الجزيرة” بأنّ قصفً مدفعيً إسرائيليًا مكثفًا استهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما طال القصف شارع يافا، واستهدفت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة الزرقاء شرق المدينة.

بالمقابل، أفادت “العربية” بتجدد القصف الصاروخي على سديروت ومستوطنات غلاف غزة أيضًا.

يأتي ذلك في وقت توصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، على هدنة لمدة 4 أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًا في سجون الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك بموجب جهود قطرية ومصرية.

ومن المعتقد أن حماس تحتجز أكثر من 240 شخصًا اقتادتهم إلى غزة عندما تسلل مقاتلوها إلى المستوطنات الإسرائيلية في هجومها المباغت في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن 14 ألفا و128 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر. وبين الشهداء الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 5840 طفلا و3920 امرأة. كذلك، أسفر القصف عن إصابة 33 ألف شخص آخرين.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال هدد باقتحام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال ساعات، بدعوى احتوائه على “نشاطات عسكرية”.

وأضافت أن أحد الإداريين في المستشفى تلقى رسالة نصية من ضابط في جيش الاحتلال جاء فيها: “تحذير خاص بإخلاء المستشفى الإندونيسي. في حوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول (نشاط عسكري) داخل المستشفى، والجيش يطلب بشكل فوري وقف كل الأعمال العسكرية في المستشفى. إذا لم يتوقف النشاط العسكري خلال 4 ساعات الجيش يحفظ لنفسه الحق بالنشاط ضد العمليات العسكرية وفق القوانين الدولية”.

وحذرت إدارة المستشفى الإندونيسي من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الذي اقتحمته قوات الاحتلال الأسبوع الماضي وأخلت معظم من فيه من مرضى ومرافقين ونازحين.

وتم إجلاء نحو 100 جريح ومريض منتصف الليلة الماضية من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد ساعات من قصف استهدفه وأسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل.

ووفقا للوكالة لا يزال هناك 630 جريحًا ومريضًا في المستشفى الإندونيسي، بينهم نحو 50 تتطلب حالاتهم عربات إسعاف لإجلائهم إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، إنهم فقدوا القدرة على إحصاء الشهداء بسبب انهيار أجزاء من النظام الصحي في القطاع وصعوبة انتشال الجثث من المناطق التي اجتاحتها الدبابات والقوات الإسرائيلية.