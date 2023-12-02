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قرار نهائي.. حماس تعلن إيقاف تبادل الأسرى حتى وقف إطلاق النار في غزة

منذ 10 دقائق
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري

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أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري (السبت 2-12-2023) أنه لن يتم تبادل المزيد من الأسرى مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال العاروري في حديث مع “الجزيرة” إن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي.

وقال إنهم لن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار ويتم إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا القرار نهائي.

وأشار العاروري إلى أن جيش الاحتلال يصر أنه ما زال هناك نساء وأطفال، وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال، وما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال.

وأضاف “قلنا إننا مستعدون لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة لوقت لاستخراج جثث الإسرائيليين، ونحن بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في غارات الاحتلال على غزة”.

مشيراُ إلى أن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات الإسرائيلية العسكرية سواء الحرب البرية أو الجوية أو غيرها، مؤكداً ثقته من أن الضفة الغربية ستشارك في المعركة الجارية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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