قصف إسرائيلي مكثف على غزة واستشهاد 66 فلسطينياً خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة- أرشيفية

كثفت القوات الإسرائيلية قصفها العنيف والمكثف على شرق مدينة غزة، اليوم الاثنين.

كما عمد الجيش الإسرائيلي إلى نسف مبان سكنية في شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط محور نتساريم، كما استهدف الطيران المروحي شرقي مخيم البريج وسط غزة.

فيما ضربت الزوارق الحربية المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

استشهاد 29 من طالبي المساعدات
إلى ذلك، أفادت المعلومات باستشهاد 66 فلسطينياً في استهدافات إسرائيلية خلال 24 ساعة، منهم 29 من طالبي المساعدات، في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي.

أتى ذلك، وسط استعداد الجيش الإسرائيلي للبدء بخطة الهجوم على مدينة غزة، واحتلال كامل القطاع الفلسطيني المدمر، علماً أن إسرائيل تسيطر على نحو 75% منه.

كما جاء وسط تصاعد التنديدات الدولية والأممية. وفي أحدث تلك التنديدات، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطة إسرائيل لاحتلال القطاع بالكامل “مقلقة للغاية وتعرض مزيدا من الأطفال للخطر” نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. وأكدت أن المزيد من التصعيد العسكري سيؤدي إلى تعريض مزيد من الأطفال للخطر، نتيجة سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

