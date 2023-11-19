قطر: التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق حول الرهائن هي أمور لوجستية فقط

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأحد إن ثقته تزداد في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووصف التحديات المتبقية أمام ذلك بأنها بسيطة للغاية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الدوحة أن التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق هي أمور عملية ولوجستية فقط.

وفي آخر المستجدات قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إن أحد أقارب موظفيها قتل وأصيب آخر في هجوم استهدف سيارتين لأطباء من المنظمة أثناء إجلاء موظفين تابعين لها وعائلاتهم أمس السبت 18\11\2023.

وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها في منشور مقتضب على منصة “إكس” إن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفي المنظمة الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أنه السبيل الوحيد لتوفير طريق لإجلاء المواطنين المحتجزين بأمان.

وبحسب المنشور “تدين منظمة أطباء بلا حدود هذا الهجوم المتعمد على قافلة تنقل موظفيها، مما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخر”، دون مزيد من التفاصيل.