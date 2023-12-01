قطر: المفاوضات لا تزال مستمرة بين إسرائيل وحماس بهدف العودة للهدنة

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الجمعة إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين “بهدف العودة إلى حالة الهدنة”.

وقال البيان إن “استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة” .

هذا وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الجمعة إن إسرائيل تتحمل مسؤولية “استئناف الحرب والعدوان” على قطاع غزة “بعد رفضه طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين”.

هذا وفي وقت سابق قال مصدر مطلع الجمعة إن المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مستمرة.

وأضاف المصدر أن الوسطاء القطريين والمصريين على اتصال مع الجانبين منذ استئناف القتال في غزة اليوم الجمعة 1\12\2023.