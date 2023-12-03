الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قطر تطالب بتحقيق دولي ومحايد في "جرائم" الاحتلال الإسرائيلي

منذ 5 دقائق
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

A A A
طباعة المقال

جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تعبيره عن الإدانة الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، كما جدد المطالبة بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد في هذه الجرائم.

وقال الشيخ محمد إن قطر بذلت جهودا كبيرة في الوساطة لوقف ما وصفها بالحرب الانتقامية، مؤكدا أنها ستواصل جهودها مع الدول الفاعلة لاستئناف الهدنة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 15 ألفا و523، كما بلغ عدد المصابين 41 ألفا و316.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الدكتور أشرف القدرة. أن قوات الاحتلال ارتكبت عشرات المجازر المروعة خلال الساعات الماضية، حيث وسعت دائرة استهدافها للمدنيين وقصفت جميع مناطق القطاع دون استثناء رغم ادعائها وجود مناطق آمنة.

وأضاف القدرة أن الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية، كما اتهم الاحتلال بتعمد الاستمرار بقصف مستشفيات شمالي القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال يعتقل 35 كادرا صحيا من قطاع غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي.

    المزيد من أخبار العالم

    المحكمة الجنائية الدولية
    غزة تحت النار
    مدعي الجنائية الدولية يحث إسرائيل وحماس على احترام القانون الدولي
    خارطة أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا
    أوكرانيا وبولندا تفتحان معبرا إضافيا للشاحنات
    خريطة الكونغو الديمقراطية
    قوة مجموعة شرق أفريقيا تبدأ الانسحاب من الكونغو

    الأكثر قراءة

    حزب الله
    تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
    كتائب القسام
    غزة تحت النار
    بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
    عناصر من كتائب القسام
    "وحدة الظل" تقلق الجيش الإسرائيلي!