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قطر: غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني

منذ 3 دقائق
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani makes statements to the media with U.S. Secretary of State Antony Blinken in Doha, Qatar, Friday Oct. 13, 2023. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)

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أعرب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أمله بتمديد الهدنة في قطاع غزة في حال تمكنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تقديم قائمة بمزيد من المحتجزين ستفرج عنهم.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن لقناة “سي بي إس الأميركية” أن غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، وأن تركيزهم ينصب الآن على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها.

وأكد أن الطريقة الوحيدة لعدم تكرار الحرب هي التوصل لحل سياسي وتزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة، وأن قرار من يحكم الفلسطينيين هو خيار الفلسطينيين وحدهم.

وتابع أن دعم قطر للشعب الفلسطيني مستمر منذ عقود، وأن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، مضيفا أن إنشاء مكتب حركة حماس بالدوحة تم بالتنسيق مع واشنطن بغرض إجراء الاتصالات.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن مكتب حماس في الدوحة كان مفيدا للولايات المتحدة وإسرائيل واستقرار المنطقة.

وغدا الاثنين هو اليوم الرابع والأخير من الهدنة في القطاع، وسط استمرار المباحثات لإمكانية تمديد الهدنة.

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