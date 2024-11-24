قطر للطاقة تعزز حصصها البحرية في حوض أورانج في ناميبيا باتفاقية مع توتال إنرجيز

أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الأحد أنها أبرمت اتفاقية مع شركة توتال إنرجيز لشراء حصص استكشاف بحرية إضافية في حوض أورانج قبالة سواحل ناميبيا.

وأوضحت قطر للطاقة في بيان أن الاتفاق يشمل زيادة 5.25 بالمئة في حصة قطر للطاقة في المنطقة 2913بي وزيادة 4.695 بالمئة في المنطقة 2912.

وذكرت الشركة في البيان “بموجب الاتفاقية، التي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة قطر للطاقة في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25 بالمئة في المنطقة 2913بي و33.025 بالمئة في المنطقة 2912”.

وتظل شركة توتال إنرجيز المشغلة للمنطقتين. والشريكان الآخران في الترخيصين هما شركة (إمباكت أويل اند غاز) بحصة تبلغ 9.5 بالمئة في كلا الترخيصين وشركة البترول الوطنية الناميبية (نامكور) بحصة تبلغ عشرة بالمئة في المنطقة 2913بي و15 بالمئة في المنطقة 2912.