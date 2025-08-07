قوات الاحتلال تفجر منزل أسير في الخليل وتواصل حملة اعتقالات بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا مما أسفر عن 3 إصابات أحدها بالرصاص الحي، كما فجرت فجر اليوم منزل الأسير عبد الرحيم عفيف الهيموني في حي واد البصاص بمنطقة أبو كتيلة في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية والقوات الراجلة نفذت حملات دهم وتفتيش واسعة ضُرب خلالها مواطنان، وحُطّمت محتويات منزليهما، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها فلسطيني بالرصاص الحي، في حين أكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بعد التنكيل بهم، ووزعت منشورات تحذيرية من دعم المقاومين قبل انسحابها من المخيمين.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيا على الأقل من مناطق مختلفة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.

وتركزت الاقتحامات على مخيم العروب شمال مدينة الخليل، حيث أطلقت قنابل الغاز بكثافة داخل المخيم، مما أدى إلى حالات اختناق في صفوف السكان. وتوزعت باقي الاقتحامات على بلدات في نابلس، وسلفيت وبيت لحم، وطوباس والبيرة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بالتزامن مع اقتحام قوة خاصة للمخيم، كما حاصرت أحد المنازل في حارة قرعان وطالبت فلسطينيا بتسليم نفسه، قبل أن تنكل به وتعتقله. وأضافت المصادر أن قوات من القناصة اعتلت أسطح مبان عدة، ودهمت منازل أخرى قبل الانسحاب من المخيم.

وفي الخليل فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير الهيموني، بزعم مشاركته في تنفيذ عملية وقعت العام الماضي في محطة القطار بمدينة يافا.

واقتحمت قوات الاحتلال حي أبو كتيلة شمال المدينة، وحاصرت منزل الأسير، قبل أن تجبر سكان البنايات المجاورة على إخلائها، وقامت بتفجير أجزاء من البناية التي تقطن فيها عائلته بعد تفخيخها.

والهيموني معتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويواجه حكما بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة في تل أبيب أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين.