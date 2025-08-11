كاتبة إسرائيلية: حظر ألمانيا إرسال الأسلحة لإسرائيل يشكل زلزالاً سياسياً

في مقالها المنشور في صحيفة “نيوز 12″، وصفت أنطونيا يمين قرار برلين بتعليق تصدير الأسلحة والعتاد العسكري الذي قد يُستخدم في غزة بأنه تحوّل سياسي وعسكري كبير، إذ لم تعد ألمانيا تمنح دعمًا تلقائيًا لإسرائيل بعد نحو ثمانية عقود على المحرقة.

وأوضحت الكاتبة أن المستشار ميرتس حاول لعدة أشهر الحفاظ على التوازن بين التضامن التاريخي مع إسرائيل والضغوط المتصاعدة داخل ألمانيا من الإعلام والجمهور والنظام السياسي لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه ما يجري في قطاع غزة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن الجمعة أن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في الحرب على غزة لإسرائيل “حتى إشعار آخر”، وذلك ردا على خطتها احتلال القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة.

وأكدت أنطونيا يمين أن القرار بتعليق جزئي لصادرات السلاح والعتاد العسكري إلى إسرائيل، يشكل تحولا حاسما يرسل رسالة مفادها أن ألمانيا لم تعد تمنح الدعم التلقائي لإسرائيل.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل زلزالا سياسيا وعسكريا، نظرا لأن ألمانيا تُعد المورد الثاني لأجهزة الجيش الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، وتلعب دورا محوريا في الدعم الأمني والسياسي لإسرائيل داخل أوروبا.

وأضافت الكاتبة أن “الصور المروعة للأطفال الجياع والمشردين في غزة”، والتي تغطي نشرات الأخبار في ألمانيا، ساهمت في تصاعد الضغط الشعبي الذي لم يعد بالإمكان تجاهله في برلين.

ولفتت إلى أن تصريحات وزراء إسرائيليين كبار، مثل الدعوات لـ”احتلال كامل لغزة” و”إعادة استيطان شمال القطاع” و”استعادة السيادة الإسرائيلية”، تُفسر في ألمانيا على أنها نية حقيقية في عدم التمييز بين حركة حماس والمدنيين، وهو ما يعزز موقف الحكومة الألمانية الذي عبرت عنه وزارة الخارجية بتحذير من “التشدد الإسرائيلي” وفقدان شرعية إسرائيل الدولية.

وأكدت الكاتبة أن تعليق ألمانيا لصادرات السلاح، حتى جزئيا، يرسل إشارة قوية إلى أوروبا والعالم مفادها أن الدعم لإسرائيل لم يعد غير مشروط، وأن حدود هذا الدعم بدأت تتقلص حتى بين أقرب الحلفاء.

وأضافت أن هذه الخطوة تضع إسرائيل في مواجهة أزمة سياسية عميقة مع دولة كانت تعتبر حليفا لا يتزعزع، وأن هذا التحول ليس مجرد رد فعل أخلاقي، وإنما هو تحذير إستراتيجي لمدى قدرة إسرائيل على الحفاظ على دعمها الدولي.