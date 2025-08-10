الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
كاتس: الجيش قضى على 80% من مصادر التهديد في الضفة الغربية

منذ 38 دقيقة
يسرائيل كاتس في الضفة (الصورة من حسابه على إكس)

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال قضى على 80% من مصادر التهديد في الضفة الغربية.

وقال كاتس في تغريدة على حسابه في إكس، اليوم الأحد: شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا عنيفًا على المخيمات في جنين، وطولكرم، ونور الشمس بالضفة وأخلى السكان، وقضى على الإرهابيين، وفكك البنية التحتية للإرهاب”، وفق تعبيره.

“حتى نهاية العام”
كما أشار إلى أن الجيش سيبقى متواجداً في تلك المخيمات حتى نهاية العام على الأقل.

إلى ذلك، اعتبر أن “النموذج الأمثل لمكافحة الإرهاب يكمن في مهاجمته وملاحقته سواء في الضفة، أو غزة، وفي كل مكان”، حسب قوله.

وكانت مخيمات الضفة شهدت على مدار الأشهر الماضية مواجهات بين القوات الإسرائيلية وعناصر مسلحة، واقتحامات إسرائيلية للقرى والمنازل.

كما تصاعدت في مناطق مختلفة بالضفة وحتى القدس الشرقية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين على المدنيين الفلسطينيين العزل، لاسيما منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023.

في حين دان العديد من الدول الغربية والعربية اعتداءات المستوطنين، والاقتحامات الإسرائيلية بالضفة.

