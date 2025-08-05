كارثة إنسانية.. غزة تحصل على 14% فقط من احتياجاتها اليومية من المساعدات

شاحنات تحمل مساعدات في معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، على الجانب الإسرائيلي، 25 مايو/أيار 2025. رويترز

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، وهو ما يعادل نحو 14 بالمئة من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع المقدّر بنحو 600 شاحنة.

وأضاف في بيان: “إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ 8 أيام بلغ 674 شاحنة فقط، من أصل نحو 4800 شاحنة كان ينبغي أن تدخل خلال نفس الفترة”.

وجدد تأكيده على حاجة القطاع إلى ما لا يقل عن “600 شاحنة يومياً من المساعدات والوقود لتأمين الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية”.

وفي بيان آخر، قالت المكتب الحكومي إن إسرائيل سمحت الأحد بدخول “80 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع، حيث تعرض أغلبها للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال بشكل ممنهج، ضمن ما بات يُعرف بسياسة هندسة الفوضى والتجويع”.

وأوضح أن إسرائيل تهدف من تلك السياسة إلى “تفكيك المجتمع وضرب مقومات صموده”.

وندد بمواصلة إسرائيل ارتكابها “جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية”.

كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى “التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزّل”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 180 فلسطينيا بينهم 93 طفلا، وذلك بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.