كالاس: دول أوروبية اتخذت إجراءات ضد حكومة نتنياهو بسبب غزة

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، من الولايات المتحدة، إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر.

“لا يمكن تحمل الوضع في غزة”

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في كوبنهاغن إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، “نطلب جميعا بإلحاح أن تتم إعادة النظر في هذا القرار، استنادا إلى القانون الدولي”.

كما شددت على أنه لا يمكن تحمل الوضع في غزة، لافتة إلى أن عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات جدية ضد حكومة إسرائيل.

وتابعت أنه لو كان القتال في غزة حلاً لانتهت الحرب منذ وقت طويل، وفق تعبيرها.

بدوره، قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن السبت، إن إسرائيل تقوض حاليا حل الدولتين من خلال إجراءاتها في غزة.

كما شدد على رفض بلاده بشكل مطلق، سردية دعم حماس.

وأضاف للصحافيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: “إسرائيل تقوض حاليا حل الدولتين”.

جاء هذا بعدما اعلنت واشنطن هذا القرار مساء الجمعة، قبل بضعة أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العامة حيث ستدعو فرنسا الى الاعتراف بدولة فلسطين.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل الباريز، أعلن أنه بعث برسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية حول الحاجة إلى تحرك أوروبي شامل بشأن قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن أوروبا تفعل القليل جداً.

وأوضح عبر X السبت، أن بلاده اقترحت خطة لأجل غزة تبدأ بحظر مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل.

وتضمنت أيضا إدراج المزيد من الأشخاص في قائمة العقوبات وتضمينها أي شخص يحاول عرقلة حل الدولتين لأنه الحل الوحيد الذي من شأنه إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما شددت الخطة الإسبانية على وجوب مساعدة السلطة الفلسطينية بمبالغ مالية هائلة، وذلك لأنها تكافح بسبب احتجاز إسرائيل الضرائب التي يجب أن تعود إليها.

أيضا لفتت إلى أهمية الامتثال لكافة أحكام محكمة العدل الدولية وآرائها الاستشارية، حيث يمكن وقف كافة أنواع التجارة الواردة من المستوطنات غير الشرعية.

وفي البند الخامس اقترحت الخطة تعليق الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل، إذ شدد الوزير الإسباني على أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع إسرائيل كأن شيئا لم يكن وهناك كارثة إنسانية في غزة، يموت فيها آلاف الفلسطينيين بالمجاعة بينهم الأطفال والرضع.

ورأى أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي التعامل مع إسرائيل سوى من خلال احترام حقوق الإنسان حيث تتعرض لانتهاكات مكثفة وممنهجة، لافتا إلى أنه عندما تؤكد اللجنة المختصة في تقريرا وجود انتهاكات جسيمة، عندها يتوجب التحرك.

وقال: “الوقت ليس للكلام الآن وإنما للفعل. التحرك من أجل وقف الحرب وكسر حصار إسرائيل ضد غزة”.

“حل الدولتين”

يذكر أن الوزير الإسباني كان لفت إلى أن خطة العمل المقترحة لا تتضمن إجراءات استثنائية، بل فقط دعوة إلى تنفيذ التشريعات الأوروبية والقانون الدولي.

كذلك أيّد بقوة مؤتمر الأمم المتحدة من أجل تنفيذ حل الدولتين، قائلاً: “كنا في اسبانيا قبل أكثر من عام شرعنا في مسار الاعتراف بدولة فلسطين. أتوقع أن تعلن نحو 10 دول أخرى اعتر افها بدولة فلسطين. أغلبية الدول الأوروبية ستعترف في وقت قريب بدولة فلسطين وذلك في نطاق مسار كانت اسبانيا مقدمته”.

إلى ذلك شدد على أنه من غير المقبول حرمان الوفد الفلسطيني والرئيس عباس اجتماعات الأمم المتحدة والتمتع بحمايتها وحصانتها، لافتا إلى أن هذا مبدأ حوله إجماع دولي وعلى الاتحاد الأوروبي ريادة الدفاع عنه.

وقد أتت هذه الخطة في حين تصاعدت التنديدات الأممية والدولية، وسط تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من كارثة تحدق بالقطاع وسط تردي الأوضاع وتفاقم المجاعة في القطاع.