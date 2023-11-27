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كتائب القسام تسلم 11 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر

منذ 39 دقيقة
عناصر من الصليب الأحمر الدولي مع عنصر من كتائب "القسام" خلال عملية تبادل الأسرى في غزة (رويترز)

عناصر من الصليب الأحمر الدولي مع عنصر من كتائب "القسام" خلال عملية تبادل الأسرى في غزة (رويترز)

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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت 11 محتجزا إسرائيليا لديها إلى الصليب الأحمر، في حين أعلمت حماس أنها تسلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين لدى لاحتلال الإسرائيلي المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين 27\11\2023.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إنه أخطر أُسر المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم في التبادل الرابع لإسرائيليين في غزة بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولم يحدد البيان عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية مساء اليوم الأثنين 27\11\2023 عن مسؤولين أن حماس وافقت على ضم اثنتين من الأمهات و9 أطفال في قائمة الـ11 محتجزا الذين من المقرر الإفراج عنهم اليوم.

من جهتها قالت مصر إنها تتوقع إطلاق سراح 11 محتجزا إسرائيليا اليوم الاثنين 27\11\2023، في حين ما تزال المفاوضات مستمرة للإفراج عن 33 فلسطينيا.

في المقابل، أعلنت حماس أنها تسلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم، من السجون الإسرائيلية والتي تشمل 3 أسيرات و30 طفلا أسيرا.

وأضافت في بيان أن الأسيرات اللاتي سيتم الإفراج عنهن اليوم هن ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان وعطاف يوسف محمد جرادات من مدينة جنين، ونفوذ جاد عارف حماد من مدينة القدس.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأطفال الأسرى المفرج عنهم، لاحقا، بحسب البيان.

وتعد هذه القائمة الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، بموجب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها كل من حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية، وبدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.

    المصدر :
  • وكالات

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