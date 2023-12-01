الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
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كتائب القسام تعلن عن عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في غزة

منذ 18 ثانية
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون شمالي قطاع غزة بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

كما أعلنت أن مقاتليها قصفوا حشودا إسرائيلية شمال وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت كتائب القسام أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في غزة.

من جهتها قالت سرايا القدس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت قبل ذلك أنها قصفت مستوطنات نيريم وناحل عوز وعلوميم برشقات صاروخية مركزة.

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