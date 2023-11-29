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الجيش الإسرائيلي: تسليم 10 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2023 11:48 مساءً
أسرى إسرائيليون أطلق سراحهم من غزة (رويترز)

أسرى إسرائيليون أطلق سراحهم من غزة (رويترز)

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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء.

وأكدت الخارجية القطرية أن الإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأمريكية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجَزَتين لدى حركة حماس إلى مصر، بعد الإفراج عنهما من قطاع غزة الأربعاء، وذلك بعد اجتيازهما معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.

وقالت “حماس” في بيان أنها سلمت كلاً من يلينا تروبانوف (50 عاماً) وإيرينا تاتي (73 عاماً) للجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت أفرجت الأحد عن رون كريفوي، وهو إسرائيلي روسي في الخامسة والعشرين “استجابةً لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية”، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية”.

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