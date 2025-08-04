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كيف تدعمين قاتلي ابنتنا؟.. عائلة عائشة نور تنتقد سيناتورة أمريكية دعمت إسرائيل

منذ 48 دقيقة
مشاهد من تشييع جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور - الأناضول

مشاهد من تشييع جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور - الأناضول

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عبّرت عائلة الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، التي قتلها جنود إسرائيليون عن استيائها من السيناتورة الأمريكية ماريا كانتويل، بعد تصويتها لصالح إسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب مراسل الأناضول وجهت عائلة أيغي، رسالة إلى السيناتورة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، التي يقيمون فيها، أعربوا فيها عن استغرابهم من تصويتها لصالح إسرائيل في جلسة التصويت التي تناولت حظر بيع الأسلحة لها، معتبرين أن هذا الموقف يتناقض تماماً مع ظروف مقتل ابنتهم عائشة نور.

وجاء في الرسالة: “لا يمكننا أن نفهم كيف يمكنكم التوفيق بين دعمكم لإسرائيل وسعينا لتحقيق العدالة لعائشة نور، التي قُتلت برصاصة في الرأس أطلقها جندي إسرائيلي في 6 سبتمبر/أيلول 2024، وكانت حينها إحدى ناخبيكم”.

وأضافت العائلة أن تصويت السيناتورة الديمقراطية لصالح إسرائيل ألقى بظلاله على إرث عائشة نور.

وأعرب أفراد العائلة عن حزنهم العميق لهذا الموقف.

كما عبّروا عن استيائهم من عدم اقتداء السيناتورة كانتويل ببعض زملائها الديمقراطيين الذين وقفوا ضد المجازر الإسرائيلية.

وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في 6 سبتمبر 2024، أثناء مشاركتها بفعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا، بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

    المصدر :
  • الأناضول

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