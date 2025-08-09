كيف كانت ردود الفعل الدولية والعربية على قرار حكومة إسرائيل باحتلال غزة؟

أطفال فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز

أعربت دول عربية وخارجية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لقرار الحكومة الإسرائيلية بـ”احتلال غزة”، وحذرت من تبعات ذلك، واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع.

الإمارات

ففي أبوظبي، أعربت الإمارات عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية “احتلال قطاع غزة”، وحذرت من “تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية”.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.

وجددت تأكيدها على أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.

وتؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على أساس حل الدولتين.

قطر

وفي الدوحة، أدانت دولة قطر بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتلال قطاع غزة بالكامل واعتبرته تطورا خطيرا ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الحرب المستمرة في القطاع ويضاعف تداعياتها الكارثية ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشددت الخارجية القطرية في بيان على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، والتصدي بحزم لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك استخدامها الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، وتدعو لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل من ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة”.

سلطنة عمان

وفي مسقط، أعربت سلطنة عُمان، اليوم السبت، عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.

وناشدت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بـ “تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني”، ودعت إلى “اتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقًا لحدود ما قبل عام 1967”.

فلسطين

دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الخطة، معتبرة أنها “ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وأعلنت التوجه لمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لطلب تحرك عاجل.

وأدانت دول عربية الخطوة، محذّرة من أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، فيما شددت الرياض على رفضها “جرائم التجويع والتطهير العرقي” بحق الشعب الفلسطيني.

السعودية

نددت السعودية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، كما عبرت في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

مصر

أدانت مصر بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ووصفت القرار بأنه “يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

الأردن

نددت وزارة الخارجية الأردنية الجمعة بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة قائلة إن الخطة تمثل “استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين”.

وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة “تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس”.

إندونيسيا تدين

في جاكرتا، أدانت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية القرار أحادي الجانب الذي اتخذته إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية، على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، إن تصرفات إسرائيل تعرض أيضا احتمالات تحقيق سلام في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في غزة للخطر، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وتابعت الوزارة أن محكمة العدل الدولية أكدت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وأن إسرائيل ليس لديها سيادة على الأراضي الفلسطينية. بالتالي، فإن أي إجراء تتخذه إسرائيل لا يمكن أن يغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.

وحثت إندونيسيا أيضا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإجراءات غير القانونية الإسرائيلية.

غوتيريش: “تصعيد خطير”

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف خطة إسرائيل للسيطرة على غزة بأنها “تصعيد خطير”.. وحذرت المتحدثة باسمه ستيفاني تريمبلي أن ذلك من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، ويهدد بشكل أكبر حياة المزيد من الأرواح بما فيها حياة المحتجزين، وفي الوقت الذي يعاني فيه الغزيون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

5 دول غربية ترفض

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية 5 دول غربية، هي ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا، أن الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة المحتجزين للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

وجاء في البيان المشترك أن السبيل الوحيد للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين. وأضاف البيان أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل ذلك.

ردود فعل أخرى:

رئيس المجلس الأوروبي: حذر من أن قرار السيطرة على غزة سيكون له عواقب على علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي.

رئيسة المفوضية الأوروبية: دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها توسيع الحرب في قطاع غزة والحاجة لوقف إطلاق النار.

ألمانيا: الحكومة تعلق صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

بلجيكا: استدعاء السفير الإسرائيلي للتأكيد على رفض بروكسل لخطة حصار ثم احتلال غزة.

النرويج: الحكومة أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة.

كندا: رئيس الوزراء الكندي وصف خطة إسرائيل لاحتلال غزة بأكملها بالخاطئة.