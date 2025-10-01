كيه.كيه.آر تستثمر في شبكة أنابيب الغاز التابعة لأدنوك

أعلنت شركة الاستثمار العالمية كيه.كيه.آر اليوم الأربعاء عن استحواذها على حصة أقلية في أصول خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وكانت كيه.كيه.آر قد استثمرت سابقًا، بالتعاون مع بلاك روك، في أصول خطوط أنابيب النفط التابعة لأدنوك عام 2019، حيث استحوذت على حصة بلغت 40% قبل أن تتخارج منها العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الاستثمار الجديد سيتم من خلال حساباتها المدارة، بما يتوافق مع استراتيجيتها للاستثمارات طويلة الأجل. وستحتفظ أدنوك بالملكية الكاملة والإدارة التشغيلية لخطوط الأنابيب، ضمن مساعيها للاستفادة من رأس المال المؤسسي الأجنبي مع الحفاظ على السيطرة على أصولها الحيوية.

ويأتي هذا التوسع في الاستثمار في ظل إدارة كيه.كيه.آر لأصول بنية تحتية بقيمة تزيد على 90 مليار دولار حول العالم، وتعيين الجنرال ديفيد بترايوس رئيسًا لمجلس إدارتها في الشرق الأوسط هذا العام لتعزيز أنشطة الشركة وفريقها في المنطقة.

وقال بترايوس في البيان: “نحن سعداء بتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع أدنوك وزيادة الاستثمار في أبوظبي والبنية التحتية الحيوية هناك”.