الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ بدء الحرب.. أوكرانيا تبني مدارس تحت الأرض

منذ دقيقة واحدة
أطفال في أوكرانيا- أرشيفية

أطفال في أوكرانيا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال رئيس بلدية خاركيف إن المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا ستبني أول مدرسة كاملة تحت الأرض في البلاد لحماية التلاميذ من الهجمات الروسية المتكررة بالقنابل والصواريخ.

وكتب رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تطبيق تيليجرام “ملجأ كهذا سيمكن الآلاف من أطفال خاركيف من مواصلة تعليمهم الآمن المباشر حتى خلال التهديدات الصاروخية”.

وبينما اضطر عدد كبير من المدارس في المناطق الواقعة على الخطوط الأمامية للتدريس عن بعد خلال الحرب، أقامت خاركيف حوالي 60 فصلا دراسيا منفصلا في محطات المترو قبل بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر أيلول، مما أتاح مساحة تكفي أكثر من 1000 تلميذ.

وهناك أجزاء من مدينة خاركيف تبعد أقل من 35 كيلومترا من الحدود الروسية وتعرضت لهجمات صاروخية شبه يومية.

وأدت الحرب، التي لا تلوح لها نهاية في الأفق، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من المدنيين. وتقول وزارة التعليم الأوكرانية إن 363 مؤسسة تعليمية دمرت وتضرر ما يقرب من 3800 في أنحاء البلاد.

ولم يتضح على الفور حجم المدرسة الجديدة أو متى سيتم افتتاحها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السناتور الديمقراطي بوب مينينديز
السادس من مايو.. محاكمة السناتور الأمريكي "بوب مينينديز" بتهم فساد
عنصر من الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تكشف حقيقة الانفجار المروع في أكسفورد
دوج لارسن
مصرع السيناتور الأمريكي "دوج لارسن" وعائلته بحادث تحطم طائرة

الأكثر قراءة

طقس لبنان
المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
عروسا الحمدانية
تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"