لازاريني: إضعاف الأونروا سياسة ممنهجة لمعاقبة الفلسطينيين على بقائهم في غزة

أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اليوم السبت، أن إضعاف المنظمة أمر متعمد، يهدف للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.

مقتل نحو 1400 جائع

وأضاف عبر X، أن الوضع في القطاع المحاصر تفاقم، وهو ما يمنع إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ 5 أشهر.

كما تابع أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسؤولة عن مقتل نحو 1400 جائع في غزة.

The manmade famine in #Gaza has been largely shaped by the deliberate attempts to replace the UN coordinated humanitarian system through the politically motivated “GHF”. It is a so called “aid system” responsible for the killing of nearly 1,400 starving people.

All has been…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 2, 2025