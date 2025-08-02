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لازاريني: إضعاف الأونروا سياسة ممنهجة لمعاقبة الفلسطينيين على بقائهم في غزة

منذ ساعة واحدة
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

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أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اليوم السبت، أن إضعاف المنظمة أمر متعمد، يهدف للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.

مقتل نحو 1400 جائع
وأضاف عبر X، أن الوضع في القطاع المحاصر تفاقم، وهو ما يمنع إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ 5 أشهر.

كما تابع أن آلية المساعدات الحالية دوافعها سياسية ومسؤولة عن مقتل نحو 1400 جائع في غزة.

وشدد على أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية بالمنظومة الأممية.

وأكد أن ما يسمى بنظام المساعدات في غزة مسؤول عن مقتل نحو 1400 جائع.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الانتقادات مستمرة بخصوص آلية توزيع المساعدات ومقتل عشرات الفلسطينيين يومياً.

وبينما ألقت الأمم المتحدة بجزء من اللوم على مؤسسة غزة، أجرى مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجمعة زيارة تفقدية لقطاع غزة، في محاولة لوضع خطة مساعدات جديدة للقطاع.

وكانت منظمات إنسانية وعدد من الحكومات الأجنبية قد انتقدت بشدة مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت عملياتها في أواخر مايو/أيار.

وحذّر مرصد عالمي لمراقبة الجوع هذا الأسبوع من أن غزة على شفا المجاعة.

“ضحايا المساعدات”
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان اعترف بأن قواته قتلت فلسطينيين ساعين للحصول على المساعدات، وقال إنه أمر قواته بتحسين استجابتها.

في حين كشف مسعفون في غزة عن أن عشرات ماتوا بسبب سوء التغذية في الأيام القليلة الماضية مع تفشي الجوع، وذلك بعد قطع إسرائيل كافة الإمدادات عن القطاع لثلاثة أشهر تقريبا من مارس آذار إلى مايو/أيار.

    المصدر :
  • العربية

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