لازاريني: سوء التغذية بين أطفال غزة ارتفع 6 أضعاف منذ مارس

منذ دقيقتان
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني

عبّر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس عن مخاوفه من موت أطفال يعانون من سوء التغذية في غزة إذا لم تتوفر فورا المخصصات العاجلة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وذكر لازاريني أن بيانات الأونروا أظهرت زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مدينة غزة بواقع ستة أمثال منذ مارس آذار.

وقال خلال اجتماع لنادي الصحفيين في جنيف “لدينا سكان ضعفاء للغاية سيتعرضون لعملية عسكرية كبيرة جديدة… ببساطة لن يكون لدى الكثير منهم القوة اللازمة للقيام بنزوح جديد”.

وأضاف باللغة الفرنسية، متحدثا عن الأطفال، “لن ينجو كثير منهم… إنها مجاعة مصطنعة ومفتعلة، إنها متعمدة، استُخدم الغذاء كأداة حرب”.

وأفاد مرصد عالمي للجوع في مايو أيار بأن نصف مليون شخص في قطاع غزة يتعرضون للجوع، لكنه امتنع عن استخدام مصطلح المجاعة.

وسبق أن قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وكالة عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن تنسيق المساعدات، إنها تبذل جهودا كبيرة لضمان وصول المساعدات إلى غزة ونفت فرض قيود على دخولها إلى القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

