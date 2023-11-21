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لافروف: نندد بكل مظاهر الإرهاب التي تنتهك القانون الدولي الإنساني في غزة

منذ 32 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بكل مظاهر الإرهاب التي تنتهك القانون الدولي الإنساني في غزة.

وجاء ذلك في افتتاح اجتماعه مع عدد من وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موسكو.

وقال لافروف إن “حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة قليلة”، مشيرا إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وأثنى وزير الخارجية الروسي على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق أسرى بين حماس وإسرائيل، مشيرا إل دور الوساطة القطرية.

وشدد لافروف على ضرورة “بحث آلية بعيدا عن التدخل الخارجي للتوصل إلى حل” الدولتين في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن “الدول العربية والإسلامية تلعب الدور الرئيسي لحل الأزمة الراهنة في فلسطين”.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنَّ المجتمعين يبحثون الوضع في قطاع غزة.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، نقلا عن وكالة تاس.

ووصل الوزراء إلى العاصمة الروسية تنفيذاً لقرار الذي تم اتخاذه في قمة الرياض، لمناقشة الأوضاع المتدهورة بشكل متسارع في القطاع.

وتعد موسكو المحطة الثانية للجولة التي تقودها لجنة الوزراء المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الأخيرة بالرياض بشأن الحرب في غزة. وكانت المحطة الأولى في الصين.

ومن المنتظر أن تزور اللجنة باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث وقف الحرب الإسرائيلية في غزة.

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