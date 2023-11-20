لتلقّي رعاية طبيّة.. وصول 61 مريض سرطان من غزة إلى تركيا

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ومصدر في وزارة الخارجية في أنقرة، أنّ أكثر من 100 تم إجلاؤهم من قطاع غزة، من المقرر أن يصلوا إلى تركيا اليوم الإثنين من بينهم عشرات سيتلقون الرعاية الطبية هناك.

وذكر قوجه أن 61 مريضًا يصحبهم 49 من أقاربهم وصلوا إلى مصر من قطاع غزة مساء أمس الأحد، ومن المقرر أن يسافروا جوًا إلى أنقرة صباح اليوم الإثنين، بعد أن أمضوا الليلة في مستشفى العريش.

وقال قوجه الأسبوع الماضي إن أنقرة تريد إدخال أكبر عدد ممكن من نحو ألف مريض سرطان من قطاع غزة إلى تركيا. ووصل أول 27 مريضًا إلى أنقرة الخميس.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية أن مجموعة من 87 من الأتراك والقبارصة الأتراك وأقاربهم وصلوا، بشكل منفصل، إلى مصر من قطاع غزة أمس الأحد، ومن المقرر أن يسافروا جوًا إلى إسطنبول مساء اليوم الإثنين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن 44 تركيا توجهوا من قطاع غزة إلى مصر مطلع هذا الأسبوع وصلوا إلى إسطنبول أمس الأحد.

وقال المصدر في وزارة الخارجية أيضًا إن تركيا ستحاول إخراج نحو 100 آخرين من قطاع غزة اليوم الإثنين إذا سمحت بذلك الظروف على الأرض.

فيما لفت نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز قبل شهر، إلى أنّ نحو 700 من بينهم أتراك وفلسطينيون ومن القبارصة الأتراك، تقدموا بطلبات إلى تركيا لإجلائهم من قطاع غزة. و300 منهم تقريبًا أتراك.