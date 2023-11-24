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للتحذير من هجمات صاروخية محتملة.. إسرائيل تطلق صفارات إنذار من غزة

منذ 42 دقيقة
صفارات الانذار تدوي في منطقة غلاف غزة

صفارات الانذار تدوي في منطقة غلاف غزة

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أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في قريتين بالقرب من قطاع غزة اليوم الجمعة محذرا من هجمات صاروخية محتملة من القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جاء ذلك بعد دقائق فقط من دخول هدنة بين الطرفين حيز التنفيذ، ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن لوقوع هجمات صاروخية أو أي أضرار.

هذا وبدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر لأربعة أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة 24\11\2023 ومن المقرر أن تفرج الحركة الفلسطينية خلاله عن أول مجموعة من الرهائن في وقت لاحق اليوم.

كما ستتزايد المساعدات التي تتدفق على قطاع غزة المحاصر خلال أول هدنة منذ بداية الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

والموعد المقرر لبدء الهدنة هو السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

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