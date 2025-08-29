لندن تحظر حضور المسؤولين الإسرائيليين في معرض الدفاع الدولي بسبب غزة

قررت بريطانيا منع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها بسبب التصعيد الإسرائيلي للحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، في أحدث جهود لندن للضغط على حليف مقرب تاريخيا بسبب الصراع.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو تموز إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه نتيجة لحظر المشاركة في المعرض التجاري فإنها لن تدير جناحا لإسرائيل كما فعلت سابقا في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن.

ولكن سيظل بوسع شركات الدفاع الإسرائيلية، مثل أنظمة إلبيط ورافائيل وآي.إيه.آي ويوفيجن، المشاركة في المعرض.