الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لندن تحظر حضور المسؤولين الإسرائيليين في معرض الدفاع الدولي بسبب غزة

منذ 4 دقائق
علما بريطانيا وإسرائيل

علما بريطانيا وإسرائيل

A A A
طباعة المقال

قررت بريطانيا منع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري دفاعي لها بسبب التصعيد الإسرائيلي للحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، في أحدث جهود لندن للضغط على حليف مقرب تاريخيا بسبب الصراع.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو تموز إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه نتيجة لحظر المشاركة في المعرض التجاري فإنها لن تدير جناحا لإسرائيل كما فعلت سابقا في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن.

ولكن سيظل بوسع شركات الدفاع الإسرائيلية، مثل أنظمة إلبيط ورافائيل وآي.إيه.آي ويوفيجن، المشاركة في المعرض.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. رويترز
غزة تحت القصف
وزير الخارجية التركي: نتنياهو يحاول التستر على الإبادة الجماعية في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته خلال جلسة الكنيست، 23 يوليو 2025. رويترز
غزة تحت القصف
مسؤولون إسرائيليون يحذرون: نتنياهو يقصي المؤسسة الأمنية في قرارات غزة
نووي إيران (تعبيرية- آيستوك)
الاتحاد الأوروبي يمنح إيران 30 يوماً لإنقاذ الاتفاق النووي من العقوبات

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!
قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية