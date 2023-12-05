ليبرمان: نتنياهو مصاب بجنون العظمة.. وتفتيش رئيس الأركان "إذلال لجميع الجنود"

اعتبر رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أنّ تفتيش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هو إذلال لجميع الجنود، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن لا يتم السماح لنتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب”.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأن حارس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب تفتيش رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، لدى دخوله المكتب، بحثًا عن جهاز تسجيل.

وأوضحت القناة العبرية، أن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، غضب وتوجه داخل الغرفة إلى الحاضرين، وعبّر عن استيائه من الحادث”.

فيما قال مسؤولون في مكتب نتنياهو، إن حارس الأمن لم يتلق أي تعليمات، وأنهم لا يتعاملون مع الإجراءات الأمنية.

وأضاف أن “حارس الأمن أراد ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة لم يكن بحوزتهم أجهزة تسجيل”.