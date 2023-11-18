ليس إخلاءً بل جريمة خسيسة.. سري للغاية!

قال الإعلامي المصري الشهير “يسري فودة” مقدم برنامج “سري للغاية” الذي ذاع صيته خلال السنوات الماضية في تعليق له على ما جرى ويجري في مجمع الشفاء الطبي في غزة “هذا ليس “إخلاءً” ولا هو “تطهير عرقي”، إنما هو جريمة أخرى خسيسة و”تلويث عرقي” لم يشهده التاريخ بمثل هذه الصورة القبيحة من قبل”.

وتابع “فودة” غاضباً ومعبراً عن واقع ما يحصل من وجهة نظره “من يحدث هذا بحقه هو أنظف و أشرف و أنبل ملايين المرات، ممن يغتاله و يسرق بيته تحت فوهات السلاح الأمريكي، ثم تبلغ به الصفاقة و الدونية حداً يتظاهر معه بأن هؤلاء هم الذين التمسوا منه أن يرحلوا”.

و تتعالى أصوات المثقفين و الإعلاميين في العالم العربي و حول العالم مستنكرة بشدة ما يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي حيال ملايين الفلسطينيين المنهكين والمنكوبين في قطاع غزة، لاسيما وأن دولاً في الغرب لا تزال مصرة على ما يسمى “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

هذا ليس "إخلاءً" ولا هو "تطهير عرقي" و إنما هو جريمة أخرى خسيسة و "تلويث عرقي" لم يشهده التاريخ بمثل هذه الصورة القبيحة من قبل؛ فمن يحدث هذا بحقه لهو أنظف و أشرف و أنبل ملايين المرات ممن يغتاله و يسرق بيته تحت فوهات السلاح الأمريكي ثم تبلغ به الصفاقة و الدونية حدًا يتظاهر معه… pic.twitter.com/FEbWZChoRZ — Yosri Fouda (@YosriFouda) November 18, 2023