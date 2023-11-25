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"ليس سوى بداية".. بايدن يكشف عن احتمال تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2023 2:03 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

وكالة الأناضول
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأميركية، بحسب بيان للبيت الأبيض، اليوم السبت 25\11\2023.

واعتبر بايدن أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل “ليس سوى بداية”، مؤكدا وجود “فرص حقيقية” لتمديد هدنة الأيام الـ4 في غزة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الوقت قد حان للعمل على “تجديد” حلّ الدولتين لإرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأمس الجمعة 24\11\2023، أفرجت حماس عن 13 رهينة إسرائيلية من المحتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من الأسرى في سجونها، في اليوم الأول لاتفاق هدنة أتاح تحقيق هدوء وإدخال مساعدات إضافية الى القطاع بعد أسابيع من العدوان على قطاع غزة. والمفرج عنهم من إسرائيل ومن غزة هم نساء وأطفال.

كما أطلقت حماس سراح 10 تايلنديين وفلبيني واحد، في خطوة أكد مصدر قريب من الحركة أنها “بادرة” لم تكن مشمولة في الاتفاق الأساسي.

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