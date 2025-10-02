الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
مأساة على نهر النيجر: 26 غريقًا بعد انقلاب قارب للتجار في نيجيريا

منذ ساعة واحدة
علم نيجيريا

لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم بعد انقلاب قارب كان يقل تجارًا في نهر النيجر بولاية كوجي بشمال وسط نيجيريا، حسبما أعلن مسؤول محلي اليوم الخميس.

وذكر كينجسلي فانوو، مفوض الإعلام في ولاية كوجي، أن الركاب كانوا متجهين من منطقة إباجي إلى سوق في ولاية إدو المجاورة عندما وقع الحادث الأربعاء.

حوادث القوارب شائعة في نيجيريا بسبب التحميل الزائد وعدم الالتزام بقواعد السلامة مثل استخدام سترات النجاة، خصوصًا خلال موسم الأمطار الذي يزيد من قوة التيارات. وعلى الرغم من اعتماد السكان على القوارب في المناطق الريفية بسبب ضعف البنية التحتية للطرق، إلا أن تطبيق معايير السلامة ما يزال دون المطلوب.

    المصدر :
  • رويترز

