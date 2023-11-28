مؤسسات الأسرى: 3290 معتقلاً فلسطينيا منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية

قالت مؤسسات الأسرى في بيان الثلاثاء إن إجمالي عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول ارتفع إلى أكثر من 3290 فلسطينيا، من بينهم 125 امرأة و145 قاصرا.

وذكر البيان أن ستة معتقلين على الأقل لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ بدء الصراع، مضيفا أنه خلال أيام الهدنة المؤقتة وحدها اعتقلت القوات الإسرائيلية 168 فلسطينيا.

هذا وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء بضرورة محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

وفي اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة من المقرر عقده غدا الأربعاء، قال أردوغان لجوتيريش إن “إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل وهي تنظر في أعين المجتمع الدولي”، حسبما ذكر مكتب الرئاسة.

وفي المقابل قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثلاثاء إن الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية “تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة”.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال العاهل الأردني الذي دعا مرة أخرى إلى إنهاء الحرب إن “حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك”.