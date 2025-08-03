مؤسسات حقوقية: الاحتلال يعتقل 18.5 ألف فلسطيني في الضفة منذ بدء حرب غزة

كشف تقرير فلسطيني، اليوم الأحد، أن إسرائيل اعتقلت في الضفة الغربية المحتلة نحو 18 ألفا و500 فلسطيني، منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

هذا التقرير المشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهليان).

وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال عدوانه في الضفة الغربية المحتلة حوالي 18 ألفا و500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.

​​​​​​​ويشمل هذا الرقم مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومَن أُفرج عنهم لاحقا، وفق مراسل الاناضول.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو/ تموز الماضي نحو 10 آلاف و800، بينهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000.

كما أفاد بـ”ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى نحو 570، فيما لا تشمل هذه المعطيات أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويُقدَّر عددهن بالعشرات”.

ووثق التقرير ارتفاع حالات الاعتقال في صفوف الأطفال بالضفة الغربية إلى ما لا يقل عن 1500.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين الصحفيين أكثر من 194، لا يزال 49 منهم رهن الاعتقال، بحسب التقرير.

المؤسسات الثلاث أكدت أن “حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة”.

وعددت من بينها “التنكيل والاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال والمصاغ الذهبي”.

وتشمل حصيلة حملات الاعتقال “كل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن”، وفق التقرير.

وأفادت المؤسسات الثلاث بأنه استشهد في سجون إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 75 فلسطينيا، تم الكشف عن هوياتهم، وبينهم 46 من غزة.

ويضاف إلى ذلك العشرات من أسرى غزة الذين قتلوا في السجون والمعسكرات ولم تفصح إسرائيل عن هوياتهم، بحسب التقرير.

وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.