ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار قال لمحتجزين إسرائيليين في غزة إنهم في المكان الأكثر أمانا ولن يحصل لهم مكروه.

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن السنوار التقى بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة وتحدث معهم بالعبرية.

وفي آخر المستجدات قالت القناة 12 الإسرائيلية إن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت 11 محتجزا إسرائيليا لديها إلى الصليب الأحمر، في حين أعلمت حماس أنها تسلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين لدى لاحتلال الإسرائيلي المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم الأثنين 27\11\2023 إنه أخطر أُسر المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم في التبادل الرابع لإسرائيليين في غزة بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلي.

ولم يحدد البيان عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية مساء اليوم عن مسؤولين أن حماس وافقت على ضم اثنتين من الأمهات و9 أطفال في قائمة الـ11 محتجزا الذين من المقرر الإفراج عنهم اليوم.

من جهتها قالت مصر إنها تتوقع إطلاق سراح 11 محتجزا إسرائيليا اليوم، في حين ما تزال المفاوضات مستمرة للإفراج عن 33 فلسطينيا.