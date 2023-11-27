ماسك في تل أبيب.. لا "إنترنت فضائي في غزة" إلّا بموافقة إسرائيلية!

أفاد خبير في تتبع حركة الطائرات بأنّ الملياردير إيلون ماسك وصل إلى تل أبيب اليوم الإثنين، في مستهل زيارة يعتزم فيها قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى مناقشة ما يصفونه بـ “تفاقم معاداة السامية على الإنترنت”.

إلى ذلك، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم، أنّه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع إيلون ماسك، “على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة إلا بموافقتنا”.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قد أعلن أمس الأحد، أن ماسك سيأتي للقاء الرئيس. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيلتقي أيضًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

بدوره، قال آفي شارف، الخبير في حركة الطيران لدى صحيفة هآرتس الإسرائيلية عبر منصة “إكس”‭ ‬للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها ماسك، إنّ طائرة تقل الملياردير الذي يدير أيضًا تسلا وسبيس إكس هبطت في الصباح.

هذا والتقى نتنياهو بماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر/ أيلول، وحثه على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ورد ماسك بأنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء “يروج للكراهية والصراع”، مكررًا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لا تروج لخطاب الكراهية.