ماكرون إلى قطر للعمل على هدنة جديدة في غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (السبت 2-12-2023) إن فرنسا “قلقة جدا” إزاء استئناف العنف في غزة وإنه متوجه إلى قطر للمساعدة في العمل “على هدنة جديدة تفضي إلى وقف إطلاق النار”.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) في دبي أن الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى “وقف دائم لإطلاق النار” وإطلاق سراح جميع الرهائن.

في السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب الجمود في المفاوضات بشأن غزة.

وقال مكتب نتنياهو إن حماس لم تف بالتزامها بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء الرهائن المدرجين على القائمة التي وافقت عليها.

وأضاف مكتب نتنياهو: “رئيس الموساد يشكر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري على مساعدتهم”.

وأشار إلى أن محادثات قطر أدت إلى استعادة 84 من النساء والأطفال الإسرائيليين و24 أجنبيا من غزة.