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ماكرون يعبر عن "سعادته البالغة" بإطلاق سراح رهينة فرنسية إسرائيلية من غزة

منذ 5 دقائق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

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عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخميس 30-11-2023) عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن امرأة فرنسية إسرائيلية كانت محتجزة رهينة في غزة، قائلا إن باريس ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح من لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وخطفت الرهينة ميا شيم البالغة من العمر 21 عاما أثناء حفل راقص مع العديد من الرهائن الآخرين قبل اقتيادهم إلى غزة. وتحمل شيم أيضا الجنسية الفرنسية.

وقال ماكرون في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس “أشارك عائلتها وكل الشعب الفرنسي هذه الفرحة الغامرة”.

وكانت كتائب عز الدين القسام، قد سلمت أيضاً الصليب الأحمر، محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، ضمن الدفعة السابعة من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي المقابل، يُنتظر أن يفرج الاحتلال عن 30 أسيرا فلسطينيا من بينهم 8 أسيرات و22 طفلا.

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