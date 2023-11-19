الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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ماكرون يعرب عن قلقه لنتنياهو: عدد الضحايا المدنيين في غزة "كبير جدا"

منذ ساعة واحدة
إيمانويل ماكرون وبنيامين نتنياهو

إيمانويل ماكرون وبنيامين نتنياهو

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أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “عدد الضحايا المدنيين كبير جدا” في قطاع غزة، مذكرا “بالضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان”.

وقال بيان لقصر الإليزيه الأحد إن ماكرون أعرب لنتنياهو عن “قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين” في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي دعا إلى “القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف هذه والحفاظ على الهدوء”.

في السياق قالت فرنسا الأحد إنها سترسل حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقالت إنها على استعداد لتقديم العلاج إلى 50 طفلا فلسطينيا في المستشفيات الفرنسية.

وأعلن الرئيس ماكرون عبر منصة إكس عن إرسال 10 أطنان من الشحنات الطبية جوا، وقال إن حاملة المروحيات “ديكسمود” تستعد للإبحار إلى مصر.

وأمام “حالة الطوارئ بالنسبة لسكان غزة”، وعد الرئيس الفرنسي بأن “الأطفال المصابين أو المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة” يمكن “علاجهم في فرنسا” إذا كان ذلك “مفيدا وضروريا”.

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