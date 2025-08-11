ماكرون ينتقد الخطة الإسرائيلية بشأن غزة.. ويدعو لتشكيل تحالف لتحقيق الاستقرار في القطاع

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل “كارثة محققة” وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

وأضاف ماكرون أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وفي خطوة لافتة، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي يتم تفويضه من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية.

وصف ماكرون الخطة الإسرائيلية بأنها “كارثة معلنة غير مسبوقة بخطورتها”، مشددًا على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع المزيد من الخسائر البشرية وتفتح باب الحلول السياسية الشاملة.

وضرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض الحائط بكل الاعتراضات والانتقادات، وأبدى إصراراً واضحاً على احتلال غزة. وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى عملية عسكرية أخيرة لتفكيك “حماس” وإنهاء الحرب بطريقته الخاصة.

وكان نتنياهو قد دافع عن توجهه في إدارة الحرب قائلاً إن “رفض حماس إلقاء سلاحها جعل إسرائيل أمام خيار وحيد هو إنهاء المهمة وهزيمة الحركة نهائياً”، زاعماً أن “تفكيك معاقل حماس المتبقية في مدينة غزة والمخيمات المركزية هو أفضل سبيل لإنهاء الحرب”.

وفجر الجمعة، أقر “الكابينت” خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، يلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.