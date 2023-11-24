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ما علاقة منظمة الصحة العالمية باختطاف كوادر طبية من مجمع الشفاء في غزة!؟

منذ 7 دقائق
مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية

مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية

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أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال أنباء عن احتمال تورط منظمة الصحة العالمية في اختطاف الجيش الإسرائيلي كوادر طبية في غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

جاء ذلك، في بيان عبر حساب الشبكة على منصة إكس، بخصوص اختطاف أبو سليمة والكادر الطبي في المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال البيان “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن منظمة الصحة العالمية ربما تكون قد سهّلت عن غير قصد أو بقصد، اختطاف إسرائيل لكبار الموظفين الطبيين في مستشفى الشفاء”.

وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية تعهدت بإجلاء آمن للطواقم الطبية والمرضى إلى جنوب غزة بالتنسيق مع إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي أوقف القافلة واختطف بعض الأشخاص.

وأضاف أن “الجنود الإسرائيليين أوقفوا قافلة المرضى والطواقم الطبية لأكثر من 7 ساعات وأساؤوا معاملتهم واعتقلوا بعضهم ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء، وجرى ذلك بعد أن وعدتهم منظمة الصحة العالمية بالمرور الآمن إلى جنوب غزة”.

وطالب البيان بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت إيقاف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في عمليات إجلاء المرضى والكوادر الطبية من المستشفيات في القطاع عقب احتجاز الجيش الإسرائيلي موظفين صحيين.

    المصدر :
  • الجزيرة

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