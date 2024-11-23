السبت 21 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هو تعليق الجيش الإسرائيلي على مقتل رهينة في غزة؟

منذ 49 دقيقة
دمار كبير في غزة جراء الغارات الاسرائيلية. 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

دمار كبير في غزة جراء الغارات الاسرائيلية. 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يتحقق من المعلومات التي وردت في بيان حركة حماس، بشأن مقتل رهينة في قطاع غزة.

وكانت الحركة أعلنت في قت سابق من السبت، مقتل واحدة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بمنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “نحن نتحقق من المعلومات. لا يمكننا في هذه المرحلة التحقق منها أو دحضها”.

وتابع: “ممثلو الجيش الإسرائيلي على اتصال بعائلتها ويقومون بتزويدها بجميع المعلومات المتاحة لنا”.

واعتبر المتحدث أن حماس “تواصل استخدام الإرهاب النفسي والتصرف بطريقة وحشية”.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم الجناح العسكري لحماس قال: “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع المكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمالي قطاع غزة”.

وأضاف الناطق: “لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمالي غزة”.

وحمل الناطق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الرهائن الإسرائيليين.

ويعتقد أن هناك نحو 100 رهينة إسرائيلي في قطاع غزة الآن، نحو نصفهم فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات السلطات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

قائد القيادة المركزية الأميركية يصل إلى إسرائيل
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور إسرائيل لتقييم الأوضاع الأمنية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قانون روسي جديد يغري المتطوعين بشطب ديونهم مقابل القتال في أوكرانيا
حرب السودان
اشتباكات السودان
دعوة أميركية لتبني خارطة طريق دولية لحل الصراع السوداني

الأكثر قراءة

آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية على شارع فتح الله في البسطة الفوقا في بيروت
الحرب على لبنان
فجرٌ حزين في بيروت.. فيديو لمجزرة مروعة في شارع فتح الله في البسطة الفوقا
القيادي في حزب الله محمد حيدر
الحرب على لبنان
كان نائباً.. من هو محمد حيدر المُرجح استهدافه بغارة البسطا؟
جبران باسيل
لماذا استُبعد باسيل عن لقاءات هوكشتاين؟