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ما هي السيناريوهات التي سيلجأ إليها نتنياهو في حال عدم موافقة حماس على وقف إطلاق النار؟

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2025 10:53 صباحًا
انفجار في غزة بعد غارة إسرائيلية في 24 يوليو 2025. رويترز

انفجار في غزة بعد غارة إسرائيلية في 24 يوليو 2025. رويترز

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كشف مصدر لـCNN عن سيناريوهات قد يلجأ إليها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في حال عدم موافقة حركة “حماس” على اتفاق وقف إطلاق النار ومنها تطويق مدينة غزة وربما اجتياحها.

أشار المصدر للشبكة الأمريكية إلى أن نتنياهو أرجأ اتخاذ القرار بشأن أي إجراءات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في حال عدم موافقة حركة “حماس” على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

وقال إن نتنياهو لن يتخذ القرار بهذا الشأن خلال الأسبوع، وذلك وسط خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية حول مسار العملية في القطاع.

وأكد المصدر أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على اتفاق، هي تطويق مدينة غزة والمراكز السكانية الأخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في “غزو” المدينة، وأضاف المصدر أن هناك وزراء يؤيدون خططا مختلفة.

إلى ذلك، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير، الخميس الماضي، أن بلاده والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد بشأن غزة، بعد انسحاب “حماس” من مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن.

وأضاف المسؤول: “في الوقت نفسه، ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار العمليات العسكرية في غزة”.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 9163 فلسطيني وأصيب أكثر من 35 ألفا، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 147 ألفا.

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